Καμερούν: Ο Πάπας προειδοποιεί για τον ρόλο της ΤΝ στην κλιμάκωση συγκρούσεων και φόβου

Ο πάπας Λέων προειδοποίησε την Παρασκευή για τον κίνδυνο από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για να τροφοδοτούνται «η πόλωση, οι συρράξεις, οι φόβοι και η βία», καταγγέλλοντας την ίδια ώρα «τις περιβαλλοντικές καταστροφές» που προκαλούνται από τη «φρενήρη κούρσα» για τις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατασκευή των σύγχρονων ηλεκτρονικών ειδών.

«Η πρόκληση που θέτουν αυτά τα συστήματα είναι βαθύτερη απ’ όσο φαίνεται: δεν αφορά μονάχα τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά τη σταδιακή αντικατάσταση της πραγματικότητας από την προσομοίωσή της», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο καθολικό πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αφρικής στο Γιαουντέ του Καμερούν.