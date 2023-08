Καλιφόρνια: Συνετρίβη ελικόπτερο πυρόσβεσης - Πιθανή σύγκρουση στον αέρα

Για σύγκρουση ενάεριων μέσων πυρόσβεσης μιλούν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδοντας εικόνες από συντρίμμια ελικοπτέρου, ενώ μαίνεται πυρκαγιά στη βόρεια κομητεία Ρίβερσαϊντ της νότιας Καλιφόρνιας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τρία άτομα βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ελικοπτέρου Bell 407, ενώ εξετάζονται αναφορές ότι συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο Skycrane.

Σύμφωνα με την αστυνομία το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε σε γη ιθαγενών Απάτσι στην περιοχή Cabazon, όπου έχουν αποτεφρωθεί δεκάδες στρέμματα βλάστησης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τα αίτια της συντριβής και εάν εμπλέκονται άλλα αεροσκάφη.

