Κακοκαιρία στην Ευρώπη - Προβλήματα σε πτήσεις και μετακινήσεις (vids)

Ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι το αποτέλεσμα σφοδρών χιονοπτώσεων που σημειώθηκαν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Μεγάλες σε διάρκεια καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία. Λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων προκλήθηκαν πάνω από 120 τροχαία ατυχήματα ενώ δεκάδες κοινότητες αποκλείστηκαν.

Today, a train ride through Switzerland is even more magical because of all the snow ❄️♥️🇨🇭 pic.twitter.com/EuJERCEwfl