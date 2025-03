Σε κατάσταση επιφυλακής η Ιταλία ενόψει κακοκαιρίας: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Φλωρεντία (vid)

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, εξαιτίας κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει, κυρίως, τις περιφέρειες της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

Στην Φλωρεντία, η στάθμη του ποταμού 'Αρνο έχει ανέβει σημαντικά ενώ σε προάστιο της πόλης, υπερχείλισε χείμαρρος. Στην πόλη Πιστόια, πάντα στην Τοσκάνη, αποφασίσθηκε ότι τα σχολεία και τα δημόσια πάρκα θα πρέπει να μείνουν κλειστά μέχρι και αύριο.

Flooding in Fiorentino, Italy today and most of Italy has weather warnings. Time which hosts the Irish rugby team has rain also and risk of thunderstorms tomorrow.

