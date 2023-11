Ισραηλινός στρατός: Οι τρομοκράτες της Χαμάς κρύβουν όπλα μέσα σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς (pics&vid)

Όλμους της Χαμάς κρυμμένους σε παιδικό σταθμό στη βόρεια Γάζα βρήκαν άνδρες της 228ης Ταξιαρχίας Μπισλαμάχ του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Troops of the Bislamach Brigade located a cache of mortars inside a kindergarten in northern Gaza, footage published by the IDF shows. pic.twitter.com/CinqXbpP1l

Επίσης, οι IDF έκαναν γνωστό πως η μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Πεζικού Γκολάνι, μπήκε στο σχολείο Αλ Καρμέλ στην πόλη της Γάζας και βρήκε όπλα, εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών RPG και στρατιωτικό εξοπλισμό.

IDF operations in Gaza overnight:



🔺Troops located a school in which Hamas terrorists were hiding and elimated them. They confiscated multiple weapons found at the school.



🔺In other operations, troops located technological equipment, ammunition and weapons, including… pic.twitter.com/7XCRCfkEY9