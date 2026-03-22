Ισραήλ: Ξεπέρασαν τους 100 οι τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα από την ιρανική επίθεση (vids)

Πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικές επιθέσεις στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ του ισραηλινού νότου, 11 από τους οποίους σοβαρά, δήλωσαν γιατροί, αφού η ισραηλινή αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τουλάχιστον δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Μετά τις επιθέσεις, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να πολεμούν τους εχθρούς του Ισραήλ σε «όλα τα μέτωπα», εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων στις επιθέσεις στο νότο ήταν ένα 12χρονο αγόρι που υπέστη τραύματα από θραύσματα ως αποτέλεσμα της επιδρομής στη Ντιμόνα, και ένα 5χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε στην επακόλουθη επιδρομή στο Αράντ.

Η πυροδότηση πυραύλων έγινε εν μέσω επαναλαμβανόμενων ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή της Ντιμόνα το Σάββατο.

🚨 UPDATE: MASS CASUALTY INCIDENT, ARAD#Israel #Breaking #Iran



New details from the scene in Arad:



▪️ 70 injured reported

▪️ Several in serious condition

▪️ Among them: a 5-year-old girl

▪️ People reported trapped under debris

▪️ Helicopters deployed for evacuation

— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 21, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο τις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας του Ισραήλ, που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα και 30 χιλιόμετρα έξω από το Αράντ, σε αντίποινα για μια φερόμενη επίθεση των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επίθεση, αν και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.