Ισραήλ: Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος, έπειτα από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο νότιο Ισραήλ μετά από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, τόνισαν ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Ομάδες διάσωσης «παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν έναν άνδρα περίπου 40 ετών με τραύματα στα άκρα στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερσέβα, μια μεγάλη πόλη στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, καθώς και σε μια 26χρονη γυναίκα και ένα βρέφος περίπου δύο μηνών, και οι δύο με ελαφρά τραύματα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντιστοίχου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

💥 IRANIAN BALLISTIC MISSILE INTERCEPTED OVER THE NEGEV AS FALLING FRAGMENTS STRIKE BEDOUIN COMMUNITY AND INJURE THREE



🛡️ IMPACT IN THE NEGEV: Rescue services responded to reports of an impact in the Negev Desert following Iran’s latest ballistic missile attack. A mobile home in… pic.twitter.com/cRMlPvyc7e — Israel Realtime (@IsraelRealtime) March 24, 2026

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι οι τρεις τραυματίες είναι Βεδουίνοι.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θραύσματα έπεσαν στην περιοχή μετά την αναχαίτιση ενός ή περισσότερων πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

