Ισραήλ: Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος, έπειτα από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις
24/03/2026 • 16:51 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:21
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο νότιο Ισραήλ μετά από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, τόνισαν ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Ομάδες διάσωσης «παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν έναν άνδρα περίπου 40 ετών με τραύματα στα άκρα στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερσέβα, μια μεγάλη πόλη στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, καθώς και σε μια 26χρονη γυναίκα και ένα βρέφος περίπου δύο μηνών, και οι δύο με ελαφρά τραύματα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντιστοίχου του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι οι τρεις τραυματίες είναι Βεδουίνοι.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θραύσματα έπεσαν στην περιοχή μετά την αναχαίτιση ενός ή περισσότερων πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΙΣΡΑΗΛ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΝ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα