Ισραήλ: Τουλάχιστον ένας νεκρός από επίθεση του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετά ακόμα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ την Παρασκευή, από επίθεση του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο στα κεντρικά της χώρας, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Η υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας (Magen David Adom) ανακοίνωσε πως ο νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 60 ετών ενώ δύο ακόμα άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ως ελαφρά τραυματίες.

Οι σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο φωτογραφίες που φαίνεται ότι δείχνουν ομοβροντία πυραύλων πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Νωρίς το βράδυ, η Τεχεράνη είχε απειλήσει το Ισραήλ με «αντίποινα» λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις και δύο μεγάλα χαλυβουργικά συγκροτήματα.