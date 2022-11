Ισραήλ: Σκοτώθηκε ένας έφηβος από βομβιστικές επιθέσεις

Ένας Ισραηλινοκαναδός έφηβος σκοτώθηκε και άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα σε στάσεις λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ, μια μέθοδος επίθεσης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια στην Παλιά Πόλη.

Από την πρώτη έκρηξη, σε μια στάση στην έξοδο της Ιερουσαλήμ σκοτώθηκε ένας έφηβος και τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά. Τη στιγμή που έφταναν στο σημείο αστυνομικοί και διασώστες, ακούστηκε σε μικρή απόσταση μια δεύτερη έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι βόμβες πυροδοτήθηκαν από απόσταση.

Η τελευταία επίθεση με βόμβα στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε το 2016, σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασαν τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο έφηβος που σκοτώθηκε ήταν ηλικίας 15 ή 16 ετών και ονομαζόταν Αριέχ Σεκόπεκ. Στο καναδικό διαβατήριό του ωστόσο εμφανίζεται με το όνομα Αριέχ Σούπακ.

Η πρέσβειρα του Καναδά στο Ισραήλ, Λάιζα Σταντελμπάουερ, ανέφερε στο Twitter ότι «ράγισε η καρδιά της» από τον θάνατο αυτού του «νεαρού Καναδού» σε μια «καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ».

Heartbroken to confirm that a young Canadian lost his life in this morning's reprehensible terror attack in Jerusalem. Our sincere condolences to his family and friends, and to others wounded in this attack. Canada continues to condemn all forms of terror.