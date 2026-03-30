Ισραήλ: Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το διυλιστήριο της Χάιφα (vid)

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι σημειώθηκε πλήγμα σε διυλιστήριο της Χάιφα, το μεγαλύτερο στο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εντόπισε νέους πυραύλους από το Ιράν να κατευθύνονται προς το ισραηλινό έδαφος.

הפגיעה בבתי הזיקוק: כוחות פועלים לכיבוי השריפה@rubih67

צילום: תומר נגלי pic.twitter.com/bh7KWPntwQ — כאן חדשות (@kann_news) March 30, 2026

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε εικόνες που δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από την περιοχή του διυλιστηρίου.

Δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο αν το διυλιστήριο επλήγη άμεσα από βλήμα που προήλθε από το Ιράν ή τον Λίβανο ή από συντρίμμια που προκλήθηκαν από την αναχαίτισή του.

Το διυλιστήριο της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, βρίσκεται σε μια μεγάλη, βιομηχανική ζώνη.

"Ομάδες έρευνας και διάσωσης, που αποτελούνται από εφέδρους και εν ενεργεία στρατιωτικούς, βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς τοποθεσία στο βόρειο Ισραήλ όπου αναφέρθηκαν πλήγματα", ανακοίνωσε ο στρατός χωρίς να διευκρινίζει ποια είναι η πληγείσα τοποθεσία, ενώ ζήτησε "από τους πολίτες να αποφεύγουν τις συναθροίσεις σε αυτές τις περιοχές".

Ο ισραηλινός Τύπος είχε αναφερθεί και στις 19 Μαρτίου σε πλήγματα στον χώρο του διυλιστηρίου αυτού, μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.