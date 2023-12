Ισραήλ: Έχασε τη ζωή του στο μέτωπο ο γιος του υπουργού Γκάντι Έιζενκοτ

Ο γιος του Ισραηλινού υπουργού και πρώην στρατιωτικού αρχηγού Γκάντι Έιζενκοτ σκοτώθηκε σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Μπένι Γκαντζ, ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας.

Τα μέλη του κόμματος του Έιζενκοτ και ο Γκαντζ, επίσης πρώην αρχηγός του στρατού, εντάχθηκαν στην κυβέρνηση Νετανιάχου λίγο μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Master Sgt. (res.) Gal Meir Eisenkot with his father, then-chief of staff Gadi Eizenkot in 2018. Gal was killed today during fighting in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mwdKC0CSZv