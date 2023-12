Ισραήλ: Βίντεο με τρομοκράτες της Χαμάς να παραδίνονται στις IDF (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορούν διακρίνονται άνδρες, που φέρεται να είναι μέλη της Χαμάς, γυμνοί από τη μέση και πάνω να παραδίνονται στις Ισραηλινές Δυνάμεις.

Τα φερόμενα ως μέλη της Χαμάς παραδόθηκαν στα ισραηλινά στρατεύματα στην Τζαμπάλια και σε άλλες περιοχές της βόρειας Λωρίδας της Γάζας.

Οι νεαροί Παλαιστίνιοι άνδρες φαίνονται γυμνοί μέχρι το εσώρουχό τους, με δεμένα τα μάτια και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

Σε ένα απόσπασμα, μια ομάδα από αυτούς φαίνεται να μεταφέρεται στο πίσω μέρος ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος.

Οι IDF πάντως δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επισήμως τις μαζικές συλλήψεις.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πριν από λίγες ημέρες σκότωσαν δύο ανώτερα στελέχη του τμήματος πληροφοριών της Χαμάς, σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας.

Λέει ότι ο ένας από τους αξιωματούχους, ο Abed al-Aziz Rantisi, ήταν υπεύθυνος για τις δυνατότητες παρατήρησης της Χαμάς και συμμετείχε στο σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Σκοτώθηκε σε πλήγμα σε αίθουσα διοίκησης των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς, μαζί με τον Ahmed Ayush, ο οποίος σύμφωνα με τις IDF είναι ανώτερο στέλεχος της συστοιχίας παρατήρησης της τρομοκρατικής ομάδας στο τάγμα Αλ Καράρα.

Οι IDF λένε ότι η αίθουσα διοίκησης που χτυπήθηκε στο χτύπημα ήταν ένα κέντρο για όλες τις δυνατότητες παρατήρησης της Χαμάς και «χρησίμευε ως σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση των μαχών».

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν την 636η μονάδα συλλογής πληροφοριών μάχης του Σώματος Συνοριακής Άμυνας να εντοπίζει μια ομάδα τρομοκρατών της Χαμάς, οπλισμένων με RPGs, να πλησιάζουν τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Golani στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο φαίνονται οι τρομοκράτες να ανοίγουν πυρ κατά των δυνάμεων. Η μονάδα κάλεσε αεροπορική επιδρομή, σκοτώνοντας όλα τα μέλη του πυρήνα, σύμφωνα με τις IDF.

The IDF releases footage showing the Border Defense Corps' 636th Combat Intelligence Collection unit identifying a group of Hamas operatives, armed with RPGs, approaching troops of the Golani Infantry Brigade in the northern Gaza Strip. The unit called in an airstrike, killing… pic.twitter.com/SuCacnY1am