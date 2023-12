Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Καμία περίπτωση κατάπαυσης του πυρός

Κλιμακώνεται η ένταση στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) να εξαπολύουν επίθεση κατά ενός πυρήνα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, σε ένα μπαράζ επιθέσεων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επέβαλαν την Τετάρτη πρόσθετες κυρώσεις σε άτομα που συνδέονται με τη Χαμάς, ενώ δημοσκόπηση αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια των Παλαιστινίων στο πρόσωπο του Μαχμούντ Αμπάς.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης, τους θανάτους δέκα μελών του σε μάχες με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου αντισυνταγματάρχη, διοικητή του συντάγματος πεζικού Γκολάνι.

Ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν συναντήθηκε την Τετάρτη με διοικητές της Ταξιαρχίας Γκολάνι, μεταδίδουν οι Times of Israel. Ο Φίνκελμαν δήλωσε ότι οι IDF θα συνεχίσουν να επιτίθενται «στον εχθρό», προθέτοντας ότι «θα δράσουμε και θα νικήσουμε».

Οι IDF δήλωσαν ότι έπληξαν έναν πυρήνα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος έπληξε μια τοποθεσία που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση, εκτός από τα πλήγματα που ανέφερε νωρίτερα.

Αρκετές ρουκέτες εκτοξεύτηκαν επίσης από τον Λίβανο στην περιοχή Γιφτα και προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, με τις IDF να υποστηρίζουν ότι χτυπούν «την πηγή του πυρός».

The IDF says it struck a Hezbollah cell in southern Lebanon, and a fighter jet struck a site belonging to the terror group.



Several rockets were also fired from Lebanon at the Yiftah area, landing in open areas. The IDF says it is striking the source of the fire. pic.twitter.com/XNGtFmUNGf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023

Αναχαιτίστηκαν έξι ρουκέτες που στόχευαν το Ασντόντ

Σύμφωνα με αναφορές, αναχαιτίστηκαν έξι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τρομοκράτες της Γάζας προς την πόλη Ασντόντ, στα νότια του Ισραήλ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι ένα μεγάλο θραύσμα μιας από τις ρουκέτες που αναχαιτίστηκαν έπληξε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη, προκαλώντας ζημιές.

For the second time this week, Hezbollah launched several rockets toward Israel yesterday.



One being launched 130 meters from a .@UN compound, with additional launches toward Israel from the same area.



By continuing to fire from areas near U.N. compounds, Hezbollah… pic.twitter.com/69ngIeQEDN — Israel Defense Forces (@IDF) December 12, 2023

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι η υπηρεσία άμεσης ανάγκης και ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom, επιβεβαιώνει ότι το σούπερ μάρκετ χτυπήθηκε, διευκρινίζοντας ότι οι παρευρισκόμενοι τήρησαν τις εντολές και παρέμειναν σε προστατευμένο χώρο.

Επίσης, ανέφεραν ότι μια γυναίκα που υπέστη οξεία κρίση άγχους νοσηλεύεται και ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την τελευταία επίθεση.

Iron Dome interceptions over Ashdod following a rocket barrage from the Gaza Strip pic.twitter.com/ug9EeNvI70 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023

A large fragment of an intercepted rocket reportedly landed in a supermarket in Ashdod pic.twitter.com/un5YbPFtfS — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023

Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα την Τετάρτη, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος στον Λίβανο. Μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών και στρατιωτικές υποδομές αντιδρώντας σε εκτοξεύσεις ρουκετών και πυρά ολμοβόλων, ανέφερε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία μέσω της πλατφόρμας X (του πρώην Twitter).

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν επίσης θέσεις των συριακών ένοπλων δυνάμεων, ανταποδίδοντας πυρά, πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης, τους θανάτους οκτώ μελών του σε μάχες με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου αντισυνταγματάρχη, διοικητή του συντάγματος πεζικού Γκολάνι.

Νετανιάχου: « Δεν θα μας σταματήσει τίποτα» στην καταστροφή της Χαμάς

«Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη, μέχρι την εξάλειψη της Χαμάς» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέπτεται ένα κέντρο κράτησης στη νότια περιοχή της χώρας όπου κρατούνται και ανακρίνονται στελέχη της Χαμάς «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει», πρόσθεσε.

Εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο του στρατού στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «χθες είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα» όταν 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα της Χαμάς στα βόρεια της περιοχής.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, δήλωσε ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα σε αυτό το στάδιο θα ήταν λάθος και ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον πόλεμό του κατά της Χαμάς είτε έχει διεθνή υποστήριξη είτε όχι.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη», δήλωσε.

«Μια κατάπαυση του πυρός στην παρούσα φάση είναι ένα δώρο στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και θα της επιτρέψει να επιστρέψει και να απειλήσει τους κατοίκους του Ισραήλ».

Ο Κοέν κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «αποτελεσματικά και επιθετικά» προκειμένου να προστατεύσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς δρόμους.

ΗΠΑ και Βρετανία αυξάνουν τις κυρώσεις κατά αξιωματούχων που προωθούν τα συμφέροντα της Χαμάς

Ενώ το Ισραήλ παραμένει στις θέσεις του υπέρ της προστασίας των κατοίκων του και κατά μιας παύσης του πυρός, ΗΠΑ και Βρετανία ανακοινώνουν νέες κυρώσεις κατά φιλικά προσκείμενων προσώπων στη Χαμάς.

Ειδικότερα, το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επέβαλαν την Τετάρτη πρόσθετες κυρώσεις κατά ατόμων στην Τουρκία και σε άλλες χώρες, τα οποία συνδέονται με τη Χαμάς.

Οι κυρώσεις στοχεύουν οκτώ αξιωματούχους που προωθούν την ατζέντα και τα συμφέροντα της Χαμάς στο εξωτερικό και βοηθούν στη διαχείριση των οικονομικών της, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δίκτυα καλά τοποθετημένων αξιωματούχων και συνεργατών, εκμεταλλευόμενη φαινομενικά επιτρεπτικές δικαιοδοσίες για να κατευθύνει εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων προς όφελος της οργάνωσης και να διοχετεύει αυτά τα παράνομα έσοδα για την υποστήριξη των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στη Γάζα», δήλωσε ο Μπράιαν Νέλσον, υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον στη Γάζα. Οι σημερινές κυρώσεις κατά της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ θα συνεχίσουν να κόβουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και να τους απομονώνουν περαιτέρω», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

Η πλειοψηφία των Παλαιστίνιων απορρίπτει τον Αμπάς

Την ίδια ώρα, σε δημοσκόπηση μεταξύ Παλαιστινίων, που διεξήχθη εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καταγράφει μια συντριπτική απόρριψη του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, με σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι πρέπει να παραιτηθεί, σύμφωνα το Associated Press.

Η υποστήριξη για την Παλαιστινιακή Αρχή μειώθηκε, με σχεδόν το 60% να δηλώνει ότι πρέπει άμεσα να διαλυθεί.

Πηγές: Times of Israel, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ