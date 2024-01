Ισραήλ: Αεροπορικά πλήγματα σε Γάζα και Δυτική Όχθη - Εξουδετερώθηκε αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα

Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να πολλαπλασιάζει τα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του θύλακα αλλά και στη Δυτική Όχθη.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του εξουδετέρωσαν έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» κατά τη διάρκεια μιας στοχευμένης αεροπορικής επιδρομής στον καταυλισμό Μπαλάτα στην πόλη Ναμπλούς.

Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εξουδετέρωσε τον Αμπντουλάχ Αμπού Σαλάλ, τον «επικεφαλής της τρομοκρατικής υποδομής» του καταυλισμού, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επικείμενη, μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση με τα μέλη του πυρήνα του.

Σύμφωνα με τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF), ο Αμπού Σαλάλ ήταν υπεύθυνος για μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με πυροβολισμούς στη συνοικία Σιμόν Χατζαντίκ της Ιερουσαλήμ, στην οποία τραυματίστηκαν δύο Ισραηλινοί, και της τοποθέτησης μιας βόμβας που τραυμάτισε έναν στρατιώτη, αναφέρουν οι Times of Israel.

Μετά το χτύπημα του τρομοκρατικού πυρήνα του οποίου ηγείτο ο Αμπού Σαλάλ, στο αυτοκίνητο βρέθηκαν όπλα. Τα υπόλοιπα μέλη δεν αναγνωρίστηκαν αμέσως. Ο στρατός δήλωσε ότι ο τρομοκράτης είχε λάβει χρηματοδότηση και οδηγίες από το Ιράν και τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και στο εξωτερικό.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έξι τρομοκράτες και ένας αρχηγός της αντικατασκοπείας της Χαμάς, ο Μπιλάλ Νοφάλ, εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομή στη νότια Γάζα.

Σε ανακοίνωση που συνοψίζει τις επιχειρήσεις των τελευταίων ωρών, αναφέρει ότι η εξουδετέρωση του Νοφάλ «επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης να αναπτύσσει και να ενισχύει τις δυνατότητές της».

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι IDF ανέφεραν την Τρίτη ότι συνεχίζεται η επιχείρηση στη νότια Γάζα, όπου ο στρατός «εντόπισε περίπου 100 εγκαταστάσεις πυραύλων, 60 ρουκέτες έτοιμες προς χρήση, ενώ εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Μπέιτ Λάχια», ενώ άλλοι 9 εξουδετερώθηκαν στο Βόρειο Σάτι, εξουδετερώθηκαν.

IDF troops continue operating in Gaza:



📍Beit Lahia

Troops located approx. 100 rocket installations, 60 ready-to-use rockets and eliminated dozens of terrorist operatives during operational activity.



📍Northern Shati

Troops directed IAF aircraft and a helicopter to strike 9… pic.twitter.com/lmUyuUKrBf