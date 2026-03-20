Ισπανία: Πακέτο στήριξης ύψους 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε μέτρα συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις τοπικές τιμές ενέργειας.

Τα μέτρα, τα οποία απαιτούν την έγκριση του κοινοβουλίου, περιλαμβάνουν τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο 10%, τη μείωση των τιμών των καυσίμων έως και 30 σεντ ανά λίτρο και τη χορήγηση επιδότησης καυσίμων 20 σεντ ανά λίτρο για τους τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, οι οποίοι είναι από τους πιο εκτεθειμένους στην απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο έντονων επικριτών των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, αλλά ότι «κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εξουδετερώσει τη δυστυχία αυτού του παράνομου πολέμου».

«Πρόκειται για 5 δισ. ευρώ που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για υποτροφίες, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα. Είμαι πολύ, πολύ θυμωμένος με την κατάσταση», δήλωσε ο Σάντσεζ, προσθέτοντας ότι το κόστος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια εσόδων από τις φορολογικές μειώσεις, τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να δαπανηθούν για δημόσιες υπηρεσίες.

Σε ένδειξη των αυξανόμενων διαιρέσεων εντός της αριστερής κυβερνητικής συμμαχίας, ο ακροαριστερός εταίρος της συμμαχίας Sumar είχε απειλήσει να ψηφίσει κατά των μέτρων εάν αυτά δεν αντιμετώπιζαν και το ζήτημα των τιμών των κατοικιών.

Αντ' αυτού, το υπουργικό συμβούλιο διαχώρισε τα μέτρα στήριξης των ενοικιαστών και των ευάλωτων νοικοκυριών σε ένα δεύτερο πακέτο που θα υποβληθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, αυτό το πακέτο είναι λιγότερο πιθανό να εγκριθεί από το κοινοβούλιο λόγω της αντίθεσης των δεξιών κομμάτων, δήλωσε ο Σάντσεζ.