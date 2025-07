Ισπανία: Βίαια επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών ομάδων και μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική (pics&vids)

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν αργά το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ ακροδεξιών ομάδων, κατοίκων και μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στην πόλη Τορέ Πατσέκο, μετά από μία επίθεση που δέχθηκε ένας ηλικιωμένος άντρας από αγνώστους την προηγούμενη εβδομάδα.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας συνελήφθη στη διάρκεια των ταραχών, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σε ένα από τα χειρότερα επεισόδια στη χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Αναμένονται περισσότερες συλλήψεις σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν άντρες ντυμένους με ρούχα που έφεραν σύμβολα των ακροδεξιών οργανώσεων και μετανάστες με σημαίες από το Μαρόκο να πετάνε αντικείμενα εκατέρωθεν κατά τα βραδινά επεισόδια που προκλήθηκαν μετά από ημέρες ηπιότερων εντάσεων.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



