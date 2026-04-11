Ισπανία: Ανατίναξαν γιγαντιαίο ομοίωμα του Νετανιάχου - Για αντισημιτικό μίσος κάνει λόγο το Ισραήλ (vid)

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επέπληξε τον ανώτερο διπλωμάτη της Ισπανίας στο Τελ Αβίβ, μετά την ανατίναξη γιγαντιαίου ομοιώματος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισπανική πόλη αυτή την εβδομάδα.

Το ομοίωμα, ύψους επτά μέτρων, ήταν γεμάτο με 14 κιλά πυρίτιδας και πυροδοτήθηκε στο Ελ Μπούργκο, μια μικρή πόλη κοντά στη Μάλαγα, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες στις 5 Απριλίου, δήλωσε η δήμαρχος Μαρία Ντολόρες Ναρβάες στην τοπική τηλεόραση.

«Το αποτρόπαιο αντισημιτικό μίσος που εκδηλώνεται εδώ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της συστηματικής υποκίνησης από την κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στο X, επισυνάπτοντας το σχετικό βίντεο.

«Η ισπανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμά τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή μίσους ή διακρίσεων. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε πλήρως κάθε υπαινιγμό που υποδηλώνει το αντίθετο», ανέφερε, σε απάντηση, πηγή του ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών.