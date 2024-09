Επικίνδυνη κλιμάκωση

Ως μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη λογίζεται από πλευράς Ουάσινγκτον η κίνηση του Ιράν να αποστείλει στη Ρωσία βαλλιστικούς πυραύλους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη άναψε για τα καλά τη θρυαλλίδα της έντασης σε διεθνές επίπεδο, με τρεις ευρωπαϊκές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία να αντιδρούν ακαριαία, προαναγγέλλοντας νέο «πακέτο» κυρώσεων σε βάρος των δύο χωρών. Παράλληλα, σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν, τονίστηκε με έμφαση πως πρόκειται για εξέλιξη που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η υπόθεση έγινε γνωστή, μετά την αποκάλυψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισήμανε ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βρετανία ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι «μια απειλή για όλη την Ευρώπη» και επισήμανε πώς η «αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν φτάνει πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή».

'Russia has now received shipments of ballistic missiles from Iran and will likely use them within weeks', says Antony Blinken.

Σύμφωνα με το Sky News ο Μπλίνκεν σημείωσε ακόμα ότι «δεκάδες Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί στο Ιράν για τη χρήση του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας, τα οποία έχουν μέγιστη εμβέλεια 75 μιλίων».

Πρόσθεσε δε ότι η Ρωσία έχει ήδη παραλάβει αποστολές αυτών των πυραύλων και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες εναντίον ουκρανικών στόχων.

«Η Ρωσία έχει λάβει τώρα αποστολές με αυτούς τους βαλλιστικούς πυραύλους και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Ουκρανία, εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μπλίνκεν, επικαλούμενος πληροφορίες που, όπως είπε, έχουν μοιραστεί με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Η προμήθεια ιρανικών πυραύλων επιτρέπει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει περισσότερο το οπλοστάσιό της για στόχους που βρίσκονται πιο μακριά από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Αυτή η εξέλιξη και η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και καταδεικνύει πώς η αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν φτάνει πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή».

Παρότι η Ρωσία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων, η προμήθεια από το Ιράν της δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερους από τους δικούς της πυραύλους για στόχους που βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου, αναφέρει το Sky News.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι η σχέση Ρωσίας και Ιράν είναι «αμφίδρομη», με το Κρεμλίνο να μοιράζεται τεχνολογία με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ζητημάτων και των διαστημικών πληροφοριών.

Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση επιτρέπει στη Ρωσία να ενισχύσει τις δυνατότητές της, ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

«Η αποσταθεροποιητική δραστηριότητα του Ιράν εξαπλώνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη Ρωσία, σπέρνοντας ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στις περιοχές τους και σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μοιράζονται πληροφορίες πίσω από την ανακάλυψη ότι το Ιράν έστειλε τους πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία με συμμάχους και εταίρους «και συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τις ενέργειες της Τεχεράνης».

