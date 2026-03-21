Ιράν: Χτυπήσαμε ισραηλινό μαχητικό - Δεν υπέστη ζημιές το F16, λέει το Ισραήλ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέφερε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι χτύπησαν ένα ισραηλινό μαχητικό που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρίσει ότι ένα από τα μαχητικά του αεροσκάφη δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε την αποστολή του «όπως είχε προγραμματιστεί».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι αμυντικές του δυνάμεις έχουν χτυπήσει περισσότερα από 200 εναέρια οχήματα στον ιρανικό ουρανό κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων drone, πυραύλους κρουζ, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά αεροσκάφη.