To Ιράν χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για τη στοχοποίηση αμερικανικού αεροσκάφους

Το Ιράν χρησιμοποίησε χθες ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για να στοχοποιήσει ένα μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική κοινή στρατιωτική διοίκηση.

Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι η χώρα του “θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο” στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν - Αγωνία για τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο

Συνεχίζει να μαίνεται για 36η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη με ανακοίνωσή της επικήρυξε για 60.000 δολάρια τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή. Συνεχής ενημέρωση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος. Πάντως, νωρίτερα είχε δηλώσει στο NBC ότι η κατάρριψη του F-15 δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, τα ξημερώματα του Σαββάτου ήχησαν ειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Μπέερ Σέβα και προκλήθηκαν ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ.



