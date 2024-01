Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο της Τεχεράνης (vid)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα στο νοσοκομείο 16 ορόφων Γκάντι στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με έναν αξιωματούχο της πυροσβεστικής να αναφέρει ότι οι φλόγες τύλιξαν την εξωτερική πρόσοψη του κτιρίου.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για θύματα ή για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Γκάντι στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης έχει αποκλειστεί και το νοσοκομείο εκκενώθηκε.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ιρανικής πρωτεύουσας, ο Τζαλάλ Μάλακι δήλωσε ότι η φωτιά ξέσπασε στις 19:00 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας) και πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. «Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έπληξε κυρίως το εξωτερικό μέρος του κτιρίου», τόνισε στην κρατική τηλεόραση.

Με πληροφορίες από Reuters, IRNA