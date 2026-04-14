Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να αποφύγει περαιτέρω ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μη διακινδυνεύσει έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων στην Τεχεράνη, αναφέρει πως η πιθανή αυτή κίνηση εντάσσεται σε μια στρατηγική αποφυγής άμεσης κλιμάκωσης σε μια κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν τις λεπτομέρειες για νέα συνάντηση.

Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές φέρονται να διερευνούν τη δυνατότητα νέων διαπραγματεύσεων για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία εκπνέει την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική πλευρά, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει την εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Η προσωρινή μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας εκτιμάται ως ένα πρακτικό μέτρο για την αποτροπή επεισοδίων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις εύθραυστες διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να μεταβάλουν γρήγορα τακτική, επιδιώκοντας να αποδείξουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες — μια κίνηση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της κρίσης, το Ιράν παραμένει ουσιαστικά η μόνη χώρα που συνεχίζει να διακινεί πετρέλαιο μέσω της περιοχής, καθώς η διέλευση άλλων πλοίων έχει περιοριστεί δραστικά.

Η ενδεχόμενη παύση θα αναδείκνυε την ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η Τεχεράνη: από τη μία να επιδείξει αποφασιστικότητα και από την άλλη να αποφύγει μια σύγκρουση που θα μπορούσε να ακυρώσει κάθε προοπτική διπλωματικής αποκλιμάκωσης.