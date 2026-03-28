Το Ιράν έπληξε εγκατάσταση αμυντικού εξοπλισμού της Ουκρανίας στο Ντουμπάι

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη ουκρανικού συστήματος αντι-drone στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση βοηθούσε τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, το αρχηγείο Khatam al-Anbiya των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε: «Καθώς στοχοθετήθηκαν τα καταφύγια Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι… πλήγμα δέχτηκε και η ουκρανική αποθήκη αντι-drone που βρισκόταν στο Ντουμπάι για να υποστηρίζει τον αμερικανικό στρατό, η οποία καταστράφηκε».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την ίδια στιγμή που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσσκι, επισκέφθηκε απροειδοποίητα τα ΗΑΕ, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας.