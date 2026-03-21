Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σε βάση στον Ινδικό

Το Ιράν όντως εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, υποστήριξε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο Mehr. Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Η είδηση ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό, περίπου 2.370 μίλια (περίπου 3.814 χιλιόμετρα) από τις ακτές του Ιράν, αποτελεί μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, προειδοποιεί ο σεΐχης Ναουάφ μπιν Μουμπάρακ Αλ Θάνι, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ και ένας από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς διπλωμάτες της περιοχής.

If the Diego Garcia strike report is accurate, then one of the central assumptions about Iran’s missile program has just collapsed. For years, the accepted ceiling was around 2,000 kilometers. A ballistic missile reaching Diego Garcia suggests something in the neighborhood of… pic.twitter.com/MxD16567NM — Nawaf Al-Thani نواف بن مبارك آل ثاني (@NawafAlThani) March 21, 2026

«Αν η αναφορά για την επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία είναι ακριβής, τότε μία από τις βασικές παραδοχές σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν μόλις κατέρρευσε. Για χρόνια, το αποδεκτό ανώτατο όριο ήταν περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα. Ένας βαλλιστικός πύραυλος που φτάνει στο Ντιέγκο Γκαρσία υποδηλώνει βεληνεκές της τάξης των 4.000 χιλιομέτρων, γεγονός που τον βγάζει από την κατηγορία των πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς και τον κατατάσσει στην κατηγορία των πυραύλων ενδιάμεσου βεληνεκούς (IRBM). Πρόκειται για ένα στρατηγικό άλμα» τονίζει ο αναλυτής.

«Η πραγματική ιστορία δεν είναι αν ο πύραυλος αναχαιτίστηκε. Είναι ότι το Ιράν μπορεί να έχει επιδείξει εμβέλεια πολύ πέρα από αυτήν που πίστευε μεγάλο μέρος του κόσμου ότι κατείχε. Μια δυνατότητα 4.000 χιλιομέτρων αλλάζει τον χάρτη. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αρχίζουν να μπαίνουν στη συζήτηση. Το Παρίσι μπαίνει σε εμβέλεια. Το Λονδίνο πλησιάζει πολύ πιο κοντά στο όριο της τρωτότητας ανάλογα με το σημείο εκτόξευσης και το ωφέλιμο φορτίο. Αυτό θα σήμαινε ότι η απειλή των πυραύλων δεν περιορίζεται πλέον στον Κόλπο, το Ισραήλ ή περιοχές της Νότιας Ασίας. Θα σήμαινε ότι η ακτίνα αποτροπής, άμυνας και φόβου έχει επεκταθεί δραματικά. Αν επιβεβαιωθεί, ο Ντιέγκο Γκαρσία δεν ήταν απλώς ένας στόχος. Ήταν ένα μήνυμα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλ Θάνι.