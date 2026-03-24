Το Ιράν έχει αρχίσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό του σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης που μίλησαν στο Bloomberg, τα ποσά που ζητούνται φτάνουν έως και τα 2 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι, σε ad hoc βάση, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα άτυπο «διόδιο» στη θαλάσσια οδό.

Ορισμένα πλοία φέρεται να έχουν ήδη καταβάλει τα ποσά, αν και ο μηχανισμός πληρωμής — συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος — παραμένει ασαφής, ενώ η πρακτική δεν φαίνεται να εφαρμόζεται συστηματικά.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και μεγάλες ποσότητες τροφίμων, μετάλλων και άλλων εμπορευμάτων.

Η επιβολή των τελών αναδεικνύει την επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα, εντείνοντας την ανάγκη των καταναλωτών να διασφαλίσουν τη συνέχιση των ενεργειακών ροών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται διακριτικά, ενώ η έλλειψη διαφάνειας και η αβεβαιότητα για το ποια πλοία μπορεί να στοχοποιηθούν εντείνουν την ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα. Η κίνηση πλοίων μέσω του περάσματος παραμένει περιορισμένη, με πολλά από αυτά να συνδέονται με το Ιράν.

Η Ινδία, η οποία έχει ήδη απομακρύνει τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο διασφαλίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας και ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλει τέλη για τη χρήση της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης των τελών αυτών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταπολεμικής συμφωνίας.

Ήδη, Ιρανός βουλευτής έχει αναφέρει ότι το κοινοβούλιο προωθεί πρόταση που θα υποχρεώνει τα κράτη να πληρώνουν για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ως «ασφαλή ναυτιλιακή διαδρομή».