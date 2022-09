Ιράν: Εκτεταμένες συγκρούσεις δυνάμεων καταστολής - διαδηλωτών

Η ιρανική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές σε δεκάδες πόλεις και σήμερα εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων κατά του θανάτου της νεαρής Μάχσα Αμίνι.

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών και τη σφοδρή καταστολή από τις αρχές, βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν διαδηλωτές να ζητούν την πτώση του ιερατικού κατεστημένου ενώ συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ, το Καράτζ, τη Γιαζντ και πολλές άλλες ιρανικές πόλεις.

These Iranian women waving hijab, Facing guns and bullets, ask international media to stop inviting apologists who say that, Iranians want to get rid of forced hijab & morality police. Big lie.

Iranians clearly want to get rid of gender apartheid regime.#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/GddSVGjnpU