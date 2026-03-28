Το Ιράν αναμένει απάντηση των ΗΠΑ για την πρόταση 5 σημείων - Στο επίκεντρο εγγυήσεις ασφαλείας και αποζημιώσεις

Το Ιράν θεωρεί τις εγγυήσεις ασφάλειας και τις οικονομικές αποζημιώσεις ως τα πιο κρίσιμα στοιχεία της πρότασης πέντε σημείων που υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Χασάν Αχμαντιάν, αναπληρωτή καθηγητή Δυτικοασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

«Αν εξετάσει κανείς συνολικά την πρόταση, δύο στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Ιράν: πρώτον, οι εγγυήσεις ασφάλειας έναντι μελλοντικών πολέμων και, δεύτερον, οι οικονομικές αποζημιώσεις», δήλωσε ο Αχμαντιάν στο Al Jazeera.

Όπως σημείωσε, ακόμη και πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, η χώρα βρισκόταν «υπό ασφυκτική πίεση λόγω των αυστηρών κυρώσεων», ενώ πλέον έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στις υποδομές της.

«Οι Ιρανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί με διαφορετικές μορφές ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «κυβερνοεπιθέσεις, κυρώσεις και κάθε είδους υβριδικό πόλεμο».

Κατά συνέπεια, το Ιράν επιδιώκει τόσο οικονομικές όσο και εγγυήσεις ασφάλειας έναντι «μελλοντικών επιθέσεων», καθώς και αποκατάσταση του κόστους που αποδίδει σε πάνω από μία δεκαετία κυρώσεων και συγκρούσεων, κατέληξε ο Αχμαντιάν.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν κατέθεσε την Τετάρτη αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, αφού απέρριψε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το The Hill , ιρανική απάντηση περιλαμβάνει πέντε βασικούς όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης:

Τερματισμό των «επιθετικών ενεργειών»

Διασφάλιση ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί

Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου

Τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων του Ιράν

Αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ

Το αρχικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ περιλάμβανε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπό όρους επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, περιορισμούς στο πυραυλικό οπλοστάσιο και άρση κυρώσεων, σύμφωνα με το Associated Press.

Το Ιράν διευκρίνισε ότι οι όροι που παρουσίασε την Τετάρτη είναι διαφορετικοί από εκείνους που είχαν τεθεί στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη τον προηγούμενο μήνα.

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν συναντηθεί εκεί στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων, για να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι συνομιλίες κρίθηκαν εποικοδομητικές, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή