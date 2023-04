ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο Μισούρι

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε νωρίτερα σήμερα το Μισούρι των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί αφού συνεχίζονται οι έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Τα θύματα προέρχονται από την κομητεία Μπόλινγκερ, όπου έχουν αναφερθεί επίσης πολλοί τραυματισμοί.

Εικόνες από την κοινότητα Γκλεν Άλεν (περίπου 177 χλμ νότια του Σεντ Λούις) δείχνουν σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και πυλώνες ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε αυλές και δρόμους.

Devastating tornados ripped through Missouri overnight.



Footage from the town of Glen Allen.pic.twitter.com/0F0BdqdWdu