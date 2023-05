ΗΠΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που σκότωσε πέντε άτομα στο Τέξας (pics&vids)

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε ο άνδρας που κατηγορείται πως δολοφόνησε πέντε ανθρώπους επειδή παραπονέθηκαν για τον θόρυβο που έκανε, πυροβολώντας τους με το τουφέκι του, έπειτα από το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία του Τέξας για τον εντοπισμό του.

Ο ύποπτος, Μεξικανός υπήκοος που κατονομάστηκε ως Φρανσίσκο Οροπέσα, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο δυο πηγές του στην αστυνομία.

BREAKING: The illegal immigrant Francisco Oropesa who was accused of killing five neighbors in Texas including a 9 year old boy has been arrested 40 miles north of Houston.



According to a US Immigration and Customs Enforcement source, Oropesa has been deported at least four… pic.twitter.com/1LNZkmHBm1