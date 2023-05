ΗΠΑ: Συνελήφθη Έλληνας επιχειρηματίας για μεταφορά τεχνολογίας στους Ρώσους

Ποινική δίωξη ασκήθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου, από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν κατά Έλληνα επιχειρηματία για συνωμοσία και λαθρεμπόριο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνωμότησε για να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στην κβαντική πληροφορική και αυτή των πυρηνικών ελέγχων για την περαιτέρω αμυντική έρευνα και ανάπτυξη της Ρωσίας, αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 2023 και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της διευθέτησης της διαδικασίας έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Τη σύλληψη του Έλληνα επιχειρηματία επικεφαλής της Aratos group ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Founder and President of European Defense Conglomerate Charged with Helping the Russian Military Evade U.S. Sanctions and Export Controls



Announced with @DOJNatSec @NewYorkFBI @BISgov https://t.co/42TpWedIpT