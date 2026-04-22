Οι ΗΠΑ προχώρησαν πρόσφατα στην εγκατάσταση ουκρανικής τεχνολογίας αντιμετώπισης drones σε κρίσιμη αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, επιχειρώντας να περιορίσουν τις επιθέσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές και απώλειες προσωπικού. Σύμφωνα με πηγές του Reuters με γνώση του θέματος, το σύστημα «Sky Map», ένα προηγμένο λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, χρησιμοποιείται πλέον στην αεροπορική βάση Prince Sultan.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία στον τομέα των drones και της αντι-drone τεχνολογίας, αξιοποιώντας την εμπειρία από τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ουκρανοί αξιωματούχοι μετέβησαν στη βάση για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς στρατιωτικούς στη χρήση του συστήματος, το οποίο συνδυάζει δεδομένα από αισθητήρες και ραντάρ για τον εντοπισμό απειλών και την ενεργοποίηση αντίμετρων, όπως αναχαιτιστικά drones.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάρτιο ότι η χώρα δεν χρειάζεται ουκρανική βοήθεια στην άμυνα κατά drones, η εφαρμογή του Sky Map δείχνει διαφορετική προσέγγιση στην πράξη. Η βάση Prince Sultan, που βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Ιράν, έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, αναδεικνύοντας αδυναμίες στα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη αυξήσει τις επενδύσεις στον τομέα, διαθέτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας έναντι drones. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση που να αντιμετωπίζει όλες τις απειλές.

Παράλληλα με το Sky Map, στη βάση έχουν δοκιμαστεί και άλλα συστήματα, όπως τα αμερικανικά αναχαιτιστικά drones «Coyote» και το σύστημα FAAD. Δοκιμές, ωστόσο, παρουσίασαν προβλήματα, με ένα drone να χάνει τον έλεγχο και να συντρίβεται εντός της εγκατάστασης.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και οι ζημιές σε κρίσιμα μέσα, όπως αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ανεφοδιασμού, ενισχύουν τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης άμυνας και επιταχύνουν την αναζήτηση νέων λύσεων.