ΗΠΑ: Στρέφονται στην ουκρανική τεχνολογία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημειολογία, ο αμερικανικός στρατός ενέταξε τις τελευταίες εβδομάδες στο οπλοστάσιό του ουκρανική τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να θωρακίσει στρατηγική βάση στη Σαουδική Αραβία από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από πέντε πηγές με γνώση του θέματος, η αεροπορική βάση Prince Sultan —ένα κομβικό σημείο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή— χρησιμοποιεί πλέον την ουκρανική πλατφόρμα διοίκησης και ελέγχου Sky Map. Η ανάπτυξη αυτή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ουκρανία, μέσα από τέσσερα χρόνια σκληρού πολέμου με τη Ρωσία, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των drones και της αντιμετώπισής τους.

Εκπαίδευση από Ουκρανούς αξιωματικούς

Ουκρανικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι βρέθηκαν πρόσφατα στη βάση για να εκπαιδεύσουν το αμερικανικό προσωπικό στη χρήση του Sky Map. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει τον εντοπισμό απειλών, όπως τα ιρανικής κατασκευής drones Shahed, και τον συντονισμό αντεπιθέσεων με αναχαιτιστικά drones.

Η στροφή αυτή του Πενταγώνου έρχεται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά κενά στην αεράμυνά τους. Η βάση Prince Sultan, η οποία απέχει περίπου 640 χιλιόμετρα από το Ιράν, έχει υποστεί σφοδρά πλήγματα, με αποτέλεσμα την καταστροφή αεροσκαφών (όπως ένα ραντάρ E-3 AWACS), ζημιές σε υποδομές και, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, τον θάνατο ενός στρατιώτη.

Πολιτικές προεκτάσεις και τεχνικές προκλήσεις

Η χρήση ουκρανικού εξοπλισμού προκαλεί αίσθηση, καθώς έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τη δημόσια άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί βοήθεια από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την άμυνα κατά των drones. «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ στις 6 Μαρτίου.

Παρά τις επενδύσεις ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο για την ενίσχυση της άμυνας, οι προκλήσεις παραμένουν. Κατά τη διάρκεια δοκιμών στη βάση, αναφέρθηκαν δυσλειτουργίες, όπως η πτώση ενός πειραματικού αναχαιτιστή Merops —εταιρείας που υποστηρίζεται από τον πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ— πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ενσωμάτωση του Sky Map, το οποίο συνδυάζει δεδομένα από χιλιάδες αισθητήρες, αποτελεί μια ρεαλιστική λύση απέναντι στα φθηνά, μαζικής παραγωγής drones που αλλάζουν το πρόσωπο του σύγχρονου πολέμου.