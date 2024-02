ΗΠΑ: Σε νόμιμη άμυνα πραγματοποιήσαμε πλήγματα κατά πυραύλων των Χούθι

Η αμερικανική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν σε νόμιμη άμυνα πλήγματα στην Υεμένη κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων των Χούθι που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τους πυραύλους κρουζ σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι της Υεμένης και διαπίστωσαν ότι αποτελούν επικείμενη απειλή για τα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

USCENTCOM Destroys Six Anti-Ship Cruise Missiles in Yemen



On Feb. 3, at approximately 7:20 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes in self-defense against six Houthi anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/W9BVxiYedU