ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κολέγιο από σκοπευτή - Ένας νεκρός

Πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο κολέγιο «Rose State College» στο Midwest City, σε ένα προάστιο της Οκλαχόμα των ΗΠΑ από έναν σκοπευτή της πανεπιστημιούπολης και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, όπως ενημερώνουν οι Αρχές της πόλης.

Ειδικότερα, οι Αρχές τέθηκαν σε εγρήγορση αμέσως μόλις το κολέγιο σήμανε συναγερμό έκτακτης ανάγκης. Το κολέγιο όπως και ο ιστότοπος Rose State College, ειδοποίησαν τους φοιτητές και τους ζήτησαν να βρουν καταφύγιο και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν τουλάχιστον έξι πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν γρήγορα τον ύποπτο και τον συνέλαβαν.

