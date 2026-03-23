Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν αυτή την εβδομάδα στο Κίεβο για συνεδρίαση του Ταμείου Επενδύσεων Ανασυγκρότησης ΗΠΑ–Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την προώθηση του πρώτου επενδυτικού έργου το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το ταμείο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας τον Απρίλιο, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο. Εστιάζει σε επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά και άλλους στρατηγικούς τομείς και αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατ. δολάρια έως το τέλος του έτους. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ελπίδα να ανακοινωθούν τρία αρχικά επενδυτικά έργα μέσα στο 2026.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον Κόνορ Κόουλμαν, επικεφαλής επενδύσεων της U.S. International Development Finance Corp, τον Τζόναθαν Τέιλορ, αναπληρωτή γενικό νομικό σύμβουλο της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και τον Τζόναθαν Γκρίνσταϊν, αναπληρωτή υφυπουργό Οικονομικών για διεθνή χρηματοοικονομικά.

Από ουκρανικής πλευράς, στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Οικονομίας Ολεξίι Σομπολέφ, ο αναπληρωτής υπουργός Γεγκόρ Περελίχινα και ο γενικός γραμματέας Ολεξάντρ Καρασέβιτς, καθώς και η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η επενδυτική επιτροπή του κοινού διοικητικού συμβουλίου ενδέχεται να συνεδριάσει για να εγκρίνει το πρώτο έργο, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.

«Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να φέρουμε την πρώτη συμφωνία προς έγκριση. Προς το παρόν, θεωρούμε ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος», ανέφερε Ουκρανός αξιωματούχος.

Το ταμείο στοχεύει να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε τρεις βασικούς τομείς: κρίσιμα ορυκτά, εξόρυξη υδρογονανθράκων και τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Οι συνομιλίες στο Κίεβο πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά από διμερείς επαφές ΗΠΑ–Ουκρανίας στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, με στόχο την εξεύρεση τρόπων τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, αν και οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν επισκιάσει τις προσπάθειες αυτές.

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι περίπου 15.364 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 775 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, καλώντας τις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, ευελιξία και διάθεση συμβιβασμού.