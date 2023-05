ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν να ξαναρχίσει η ανέγερση του τείχους του Τραμπ

Επί τάπητος έχει τεθεί εκ νέου το τείχος του Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου και του μεγάλου αριθμού μεταναστών που συγκεντρώνονται στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου, από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, προβλέπει τον περιορισμό της μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Οι ίδιοι, συνεχίζουν να προειδοποιούν σε οξείς τόνους εναντίον της μαζικής έλευσης αλλοδαπών στην περιοχή των συνόρων με το Μεξικό. Στο μεταξύ, έχουν την απαίτηση να συνεχιστεί η ανέγερση του τείχους του Τραμπ και να περιοριστεί το δικαίωμα ασύλου.

Το σχέδιο νόμου διατάσσει την κυβέρνηση Μπάιντεν να ξαναρχίσει να οικοδομεί το περίφημο τείχος του Ντόναλντ Τραμπ στα νότια σύνορα. Και προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στο δικαίωμα του ασύλου, μεταξύ άλλων οι μετανάστες να περνούν τα σύνορα νόμιμα, να πληρώνουν ειδικό τέλος, να ανταποκρίνονται σε πολλά περισσότερα κριτήρια όταν φεύγουν για να σωθούν από διωγμούς κ.ο.κ..

Παρά ταύτα, το νομοσχέδιο δεν ηδύνατο να υιοθετηθεί από τη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς. Ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, ο Τζο Μπάιντεν έχει ξεκαθαρίσει πως θα ασκούσε βέτο.

The US ended COVID border restrictions that blocked many migrants at the border with Mexico, immediately replacing the so-called Title 42 restrictions with sweeping new asylum rules meant to deter illegal crossings https://t.co/nAE4k7yh4n pic.twitter.com/GLR4yVofq1