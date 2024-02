ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία αναπτύσσει αντιδορυφορικά όπλα

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ρωσία αναπτύσσει μια «αντιδορυφορική ικανότητα», στον απόηχο των χθεσινών ανησυχητικών δηλώσεων περί απειλής για την εθνική ασφάλεια από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Πρώτον, δεν πρόκειται για μια ενεργή ικανότητα που έχει αναπτυχθεί και παρόλο που η επιδίωξη της Ρωσίας να αποκτήσει αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα είναι ανησυχητική, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια κανενός», δήλωσε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Πρόκειται για μια ικανότητα που εξακολουθούν να αναπτύσσουν. Εξακολουθούμε να αναλύουμε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για αυτό», δήλωσε.

Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή για σειρά αρχικών ενεργειών ως απάντηση, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ενημερώσεων στο Κογκρέσο και άμεσων διπλωματικών βημάτων.

