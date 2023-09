ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή (vid)

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Γιούτα, Μιτ Ρόμνεϊ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή, όταν λήξει η τρέχουσα θητεία του στις αρχές του 2025.

«Ειλικρινά, ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά ηγετών», δήλωσε ο 76χρονος Ρόμνεϊ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

My message to Utahns on my Senate reelection plan: pic.twitter.com/kgbsfIxMeR