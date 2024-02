ΗΠΑ: Νέα πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη (CENTCOM)

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως χθες εξαπέλυσε νέα πλήγματα στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και επτά πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι, που είχαν ετοιμαστεί για «να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

Τα USVs και οι πύραυλοι «εντοπίστηκαν σε τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από τους Χούθι» και ήγειραν «άμεση απειλή», συνόψισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Διευκρίνισε πως τα πλήγματα, «σε νόμιμη άμυνα», κατ’ αυτό, έγιναν από τις 17:00 ως τις 21:00 (ώρες Σανάα· 16:00 ως 20:00 ώρες Ελλάδας).

Feb. 8 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 8, between the hours of 5 a.m. – 9 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted seven self-defense strikes against four Houthi unmanned surface vessels (USV) and seven mobile anti-ship cruise… pic.twitter.com/5qKArWfj7G