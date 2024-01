Στο έδαφος θα μείνουν όλα τα όλα τα Boeing 737 Max 9 στις ΗΠΑ μετά από απόφαση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) που ακολούθησε την αποκόλληση παραθύρου από αεροπλάνο αυτού του τύπου, κατά τη διάρκεια εσωτερικής πτήσης της Alaska Airlines.

Η απόφαση επηρεάζει περισσότερα από 170 αεροσκάφη Boeing 737 Max 9 για επιθεωρήσεις, μια μέρα μετά την αποκόλληση παράθυρου από ένα αεροσκάφος στη μέση μιας πτήσης της Alaska Airlines.

Νωρίτερα, την απόφαση να καθηλώσει όλα τα Boeing 737 Max 9 του στόλου της πήρε η Alaska Airlines.

The FAA is requiring immediate inspections of certain Boeing 737 MAX 9 planes before they can return to flight.



Safety will continue to drive our decision-making as we assist the @NTSB’s investigation into Alaska Airlines Flight 1282. - @FAA_Mike pic.twitter.com/YsuQimg2pq