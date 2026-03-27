ΗΠΑ: H Γερουσία δεν ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ICE

Εξαιρέθηκαν από τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Αφαλείας των ΗΠΑ η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) και μέρος της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων. Την εν λόγω πρόταση εξαίρεσης την είχαν κάνει οι Δημοκρατικοί εδώ και εβδομάδες και εν τέλει την αποδέχτηκαν οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας.

Τα παραπάνω αναφέρει το Politico, σύμφωνα με το οποίο, η Γερουσία ενέκρινε το πακέτο χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με εξαίρεση της ICE, με προφορική ψηφοφορία, και αναμένεται η έγκριση και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακόμη και σήμερα, Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ατυχές». «Οι Δημοκρατικοί ήθελαν μεταρρυθμίσεις. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους για αυτές. Τελικά δεν πέτυχαν καμία μεταρρύθμιση, αλλά, ξέρετε, θα πρέπει να δώσουμε κάποιες μάχες μια άλλη μέρα», είπε.

Η υποχώρηση της Γερουσίας ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ πως το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) θα αρχίσει να πληρώνει τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), οι οποίοι εργάζονταν χωρίς αμοιβή από την έναρξη του shutdown πριν από σχεδόν έξι εβδομάδες. Πριν από αυτή την κίνηση, οι βουλευτές και το προσωπικό ανησυχούσαν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί πανεθνική απεργία των υπαλλήλων της TSA.

Για τους Δημοκρατικούς, η λύση στο θέμα της αναστολής λειτουργίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) σημαίνει ότι δεν θα επιβληθούν επιπλέον περιορισμοί στις δύο υπηρεσίες που παραμένουν χωρίς πλήρη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα.

Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν νέες δαπάνες για τις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική τους, όπως η απαγόρευση της χρήσης μασκών από τους πράκτορες του DHS και η απαίτηση δικαστικών ενταλμάτων για τις επιδρομές κατά των μεταναστών.

«Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ήταν σαφείς: να μην δοθεί λευκή επιταγή στην ICE και τη Συνοριακή Φρουρά που λειτουργούν εκτός νόμου», δήλωσε ο Σούμερ. «Οι Δημοκρατικοί παραμείναμε σταθεροί πως ότι η παράνομη και θανατηφόρα πολιτοφυλακή του Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε,