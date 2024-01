ΗΠΑ: Φήμες περί υποψηφιότητας Μισέλ Ομπάμα για την προεδρία

Ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών στα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα ενδέχεται να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2024, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή αναμέτρηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

The Dems are gonna dump Joe for Michelle? Where have I heard this before ?https://t.co/TWRuf1NZX8