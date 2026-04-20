ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση με «πολλά θύματα» σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας (vid)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Associated Press, ο αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση Leinbach Park δεν είναι σαφής, ωστόσο η αστυνομία κάνει λόγο για «πολλά θύματα»,

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν ως συμπλοκή λίγο πριν από τις 10 π.μ., ωστόσο κλιμακώθηκε σε ένοπλη επίθεση, καθώς οι αστυνομικοί κατευθύνονταν προς το σημείο.

Ο αριθμός των εμπλεκομένων παραμένει άγνωστος, ενώ δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής αν και μερικοί έχουν ταυτοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίθεση δεν σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Jefferson που βρίσκεται κοντά. Το σχολείο θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι να ασφαλιστεί ο χώρος, σύμφωνα με το SBI της Βόρειας Καρολίνας. Συνιστάται, δε, στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Πηγές από το Αστυνομικό Τμήμα του Γουίνστον-Σάλεμ ανέφεραν πως όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά στον οποίο συμμετείχαν δύο νεαροί, ωστόσο μετά από λίγο η κατάσταση ξέφυγε με «πολλά άτομα να πυροβολούν το ένα το άλλο», με αποτέλεσμα «πολλά θύματα».

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους.