ΗΠΑ: Έκρηξη στο Tέξας - 11 τραυματίες (vid)

Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα (8/1) σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης Φορτ Γουόρθ, στην πολιτεία Τέξας (νότια), δίχως να είναι ακόμη σαφής η αιτία της έκρηξης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Στο σημείο της έκρηξης υπάρχουν συντρίμμια σε δρόμο σε τουλάχιστον δυο πλευρές του κτιρίου και ομάδες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και της αστυνομίας.

Explosion at a recently remodeled hotel in Fort Worth, Texas, leaves at least 11 injured, according to the city’s fire department https://t.co/jw8CFWIXEf pic.twitter.com/AYxDUDZyye

BREAKING: An explosion at a downtown Fort Worth, Texas hotel, possibly caused by a gas leak, injured at least 11 people, sent heavy debris across a block and forced nearby employees to evacuate Monday afternoon. pic.twitter.com/PF1f46Rd2g