ΗΠΑ: Έκρηξη βυτιοφόρου καυσίμων - Ένας νεκρός και αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών (vid)

Έκρηξη βυτιοφόρου καυσίμων στη γέφυρα Γκρότον του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο ενός πολίτη και τον τραυματισμό αδιευκρίνιστου αριθμού ανθρώπων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η έκρηξη παραμένουν άγνωστες, όπως και το αν είναι ακόμα εν ζωή ο οδηγός του βυτιοφόρου, το οποίο τούμπαρε και εξερράγη.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο σταμάτησε και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να καταστείλουν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε σε κτίρια που βρίσκονταν κάτω από τη γέφυρα.

Δείτε παρακάτω τα σύννεφα μαύρου καπνού που υψώθηκαν μετά την έκρηξη:

Fire on the gold star bridge in groton Ct😳 pic.twitter.com/pxbAMKWWec

Fire on Gold Star Bridge pic.twitter.com/P1fbaHZYS5