ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε περιστατικό με πυρά σε πάρτι στο Μέμφις (vid)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και έξι ακόμα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυρά σε πάρτι που γινόταν σε γειτονιά του Μέμφις, στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν συνολικά 8 θύματα, με δύο εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή τους επί τόπου», ανέφερε η αστυνομία του Μέμφις σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Ένας από τους τραυματίες παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

JUST IN: Memphis police in Tennessee are responding to a mass shooting reported in Orange Mound at a “block party.”



According to the Memphis Police Department who spoke with ABC24, at least two people are dead and others were rushed to the hospital.



