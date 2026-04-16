Ινφαντίνο: Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ παρά τον πόλεμο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Αυτό είναι σίγουρο» επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την συμμετοχή της «Team Melli», λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε εθνικό επίπεδο.

«Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε (σ.σ. την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου), η κατάσταση θα είναι ειρηνική, κάτι που θα βοηθούσε πραγματικά. Αλλά το Ιράν πρέπει να έλθει, εκπροσωπεί τον λαό του, προκρίθηκε, οι παίκτες θέλουν να παίξουν» πρόσθεσε ο Ινφαντίνο, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε το CNBC στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το Ιράν πρόκειται να παίξει τους τρεις αγώνες για την φάση των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας (16 Ιουνίου) και του Βελγίου (21 Ιουνίου) και στην συνέχεια στο Σιάτλ εναντίον της Αιγύπτου (27 Ιουνίου). Η βάση της ιρανικής αποστολής κατά την διάρκεια του τουρνουά, αναμένεται να είναι η πόλη Τουσόν στην Αριζόνα.

«Ο αθλητισμός πρέπει να είναι εκτός πολιτικής», επεσήμανε ο πρόεδρος της FIFA και συνέχισε: «Εντάξει, δεν ζούμε στην Σελήνη, ζούμε στον πλανήτη Γη. Αλλά εάν κανείς άλλος δεν πιστεύει στην οικοδόμηση γεφυρών και στην διατήρησή τους άθικτες και ενωμένες, τότε εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε αυτήν την δουλειά».