Ινδία-Πακιστάν: Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω ανταλλαγής πυρών (pics&vids)

Ανοιχτή παραμένει η επικοινωνία μεταξύ ανώτατων στρατιωτικών της Ινδίας και του Πακιστάν, κάτι που αναπτερώνει τις ελπίδες για την αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, τις οποίες ο ΟΗΕ κάλεσε να δείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος.

Νωρίτερα, το Πακιστάν κατηγόρησε την Ινδία για μια δεύτερη πράξη πολέμου, υποστηρίζοντας ότι μετά τις πυραυλικές επιθέσεις με την κωδική ονομασία «Sindoor », μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων στρατιωτών κι ενός αμάχου.

🤡 China 🇨🇳 🤝 Pakistan 🇵🇰😂



Indian 🇮🇳 Kamikaze drones just tore through Pakistani HQ-9 air defence units—made in China, destroyed by India.



Video shows Chinese systems flailing, unable to stop the swarm. Billions spent, but couldn't stop a few Indian startup drones.



