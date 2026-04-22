Ηχηρή απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μισέλ: Η Τουρκία κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος

Ηχηρή απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στον Σαρλ Μισέλ, ύστερα από την ανάρτησή του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Χ, στην οποία θέλησε να κουνήσει το δάκτυλο στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δήλωσή της οποία στρεφόταν και κατά της Τουρκίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπέδειξε στον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πως από τη στιγμή που αναφέρεται σε δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι και καλό να θυμάται πως η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.

Η ανάρτηση του Ν. Χριστοδουλίδη:

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, 🇨🇾🇪🇺 https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

«Αγαπητέ Charles, αφού μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, άσε να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.»

Σημειώνεται ότι ο Μισέλ επανέλαβε το γνωστό αφήγημα πως η Τουρκία είναι «βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, βασικός εταίρος στη μετανάστευση, ενεργειακός διάδρομος» αλλά και ότι είναι σημαντικό ως προς την αμυντική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή του: «Η Τουρκία είναι: βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, βασικός εταίρος στη μετανάστευση, ενεργειακός διάδρομος, σημαντικός αμυντικός παράγοντας στα όπλα της Ευρώπης, και μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Η Ευρώπη δεν δύναται να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά ή να απλοποιεί την πραγματικότητα».