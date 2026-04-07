IFALPA: Οι πιλότοι των αεροσκαφών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα πετούν πάνω από εμπόλεμες ζώνες

Οι κυβερνήτες αεροσκαφών θα πρέπει να έχουν τον «τελευταίο και αδιαπραγμάτευτο» λόγο που θα τους επιτρέπει να αρνούνται να πετάνε πάνω ή εντός εμπόλεμης ζώνης χωρίς να δέχονται εμπορικές πιέσεις, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πιλότων Αεροπορικών Γραμμών (IFALPA).

Η έκθεση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την IFALPA συντάχθηκε καθώς ο πόλεμος στο Ιράν που διαρκεί ήδη έξι εβδομάδες αναδιαμορφώνει τον εναέριο χώρο στη Μέση Ανατολή και αυξάνει τα προβλήματα για τις πτήσεις εξαιτίας των επιθέσεων με πυραύλους και drones και των αναχαιτίσεων, εντείνοντας τους κινδύνους ασφαλείας για τα μέλη του πληρώματος αεροσκαφών και τους επιβάτες τους.

Η IFALPA, η οποία εδρεύει στο Μόντρεαλ, είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι επιχειρήσεις σε εμπόλεμες ζώνες μπορούν να επιβαρύνουν ψυχοσυναισθηματικά τους κυβερνήτες αεροσκαφών.

«Η απόφαση του κυβερνήτη σχετικά με την πραγματοποίηση ή την αλλαγή πορείας μιας πτήσης, περιλαμβανομένης της άρνησης να πετάξει πάνω από εμπόλεμη ζώνη, θα πρέπει να είναι οριστική και μη διαπραγματεύσιμη. Επιπλέον, αυτή η απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από οικονομικά ή άλλα κίνητρα, από επιπτώσεις στην καριέρα τους ή άλλες κυρώσεις ή από εμπορικές πιέσεις», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Ενώ πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει τα δρομολόγια σε προορισμούς που επηρεάζονται από πολεμικές συγκρούσεις, η εταιρεία Emirates που εδρεύει στο Ντουμπάι, λειτουργεί τώρα με περίπου 69% από τη συνήθη ικανότητά της και η Qatar Airways με 26%, σύμφωνα με στοιχεία της Flightradar24 (της διαδικτυακής υπηρεσίας και εφαρμογής που παρέχει πληροφορίες για την εναέρια κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο).

Αυτό αναλογεί σε εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα σε έναν εναέριο χώρο, ο οποίος έχει γίνει στόχος ιρανικών πυραύλων και drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καθιερώσει «ασφαλείς αεροπορικούς διαδρόμους» με συγκεκριμένες διαδρομές πτήσεις, αλλά τα αεροσκάφη εξακολουθούν τακτικά να τίθενται σε αναμονή στη διάρκεια επιθέσεων και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν ή να κάνουν παράκαμψη οδηγούμενα σε άλλους προορισμούς όταν ο εναέριος χώρος ήταν προσωρινά κλειστός.

Η Qatar Airways ανακοίνωσε ότι "η ασφάλεια των επιβατών μας και των πληρωμάτων μας παραμένει υψίστης σημασίας" και όλες οι πτήσεις προς και από την Ντόχα διεξάγονται μέσω αποκλειστικών διαδρόμων πτήσεων που καθιερώθηκαν σε στενή συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κατάρ.

Η Emirates, η οποία επίσης έχει δηλώσει ότι θέτει προτεραιότητά της την ασφάλεια, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η έκθεση της IFALPA αναφέρει ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζεται να παρέχουν στους πιλότους που πετούν σε εμπόλεμες ζώνες ανακουφιστικά μέτρα, όπως χρόνο αποκατάστασης μετά την πτήση και εμπιστευτική στήριξη.